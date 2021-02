Carlino – Soriano fa un altro passo verso Mancini

Ieri il Bologna ha pareggiato per 1-1 in casa del Sassuolo e a firmare la rete dei rossoblù ci ha pensato il solito Soriano.

Il trequartista rossoblù ha segnato il suo settimo gol in campionato che si aggiungono a 6 assist (5 in campionato, 1 in Coppa Italia), statistiche che ne fanno il miglior centrocampista italiano. Dopo una settimana complicata, il Bologna ha risposto bene con una prestazione di carattere che permette ai rossoblù di essere a 10 punti in più rispetto alla terz’ultima in classifica. Se i rossoblù fanno un passo in più verso l’obiettivo salvezza, Soriano fa un passo in più verso Mancini e l’Europeo. Finora il 21 rossoblù ha messo lo zampino in 17 dei 25 punti collezionati dal Bologna, a dimostrare quanto sia fondamentale. Il record personale di marcature per Soriano è 8 gol in stagione e quest’anno può davvero puntare alla doppia cifra.