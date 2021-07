Carlino – Soriano è capitan futuro

Roberto Soriano può essere il capitano del Bologna

In un Bologna privo di Palacio, Danilo e Da Costa, con Medel e Poli forse in uscita e con ancora il dubbio dello sbarco di Arnautovic, serve un uomo di esperienza che possa indossare la fascia di capitano.

Per il Resto del Carlino quell'uomo è Roberto Soriano, alla sesta stagione in carriera con Sinisa Mihajlovic. Più fedelissimo di lui, ma anche più anziano, è Lorenzo De Silvestri. Serve comunque un capitano in campo e, con Andrea Poli più ai margini nell'ultima stagione nelle rotazioni di Sinisa, il compito toccherà proprio all'ex Villareal. Ora, come riporta il Carlino, se Poli resterà sarà anche capitano, ma nell'undici titolare toccherà probabilmente a Soriano, se invece partirà ufficialmente la fascia andrà all'italo-tedesco.