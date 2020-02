Carlino – Soriano deve prendere per mano il Bologna

Arrivato nel mercato di gennaio della scorsa stagione, Roberto Soriano aveva il compito di alzare il livello della squadra sia da un punto di vista qualitativo che dell’esperienza: dopo un anno, è ovvio come ci sia riuscito in pieno. Il centrocampista del Bologna sta rispettando le aspettative, fungendo da trequartista d’inserimento nel 4-2-3-1 di Mihajlovic. Soriano è l’uomo chiave, senza il quale il serbo sarebbe costretto a passare ad un leggermente diverso 4-3-3.

Giocatore unico in rosa per via anche della sua intelligenza tattica, dovrà fare una grande prestazione questa sera all’Olimpico contro la Roma. Senza l’infortunato Medel e lo squalificato Poli, tocca a lui guidare il centrocampo dall’alto della sua leadership. Mihajlovic sarà infatti costretto a varare la linea verde – vale a dire Dominguez al fianco dell’insostituibile Schouten – e Soriano avrà il compito di prenderli per mano. Il numero 21 dovrà esser bravo a muoversi fra le linee, aiutare in fase di costruzione ed interdizione sulla mediana, e poi buttarsi dentro con velocità e forza fisica nei buchi lasciati da Palacio.

Fonte: “Carlino”