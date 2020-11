Carlino – Soriano da nazionale

Nel post virus Roberto Soriano è tra i migliori mediani del campionato per gol e assist, il suo rendimento continua a essere impressionante con la maglia del Bologna e ormai è diventato migliore rispetto alle sue annate più convincenti tra Sampdoria e Villareal.

Il Resto del Carlino analizza le statistiche di Soriano in questo primo scorcio di campionato: 4 gol e 3 assist per l’ex Toro che sta facendo meglio dell’annata 2015/2016 alla Samp (dopo sei giornate solo un assist, a fine campionato furono 8 gol) e di quella 2016/2017 al sottomarino giallo (dopo sei giornate due assist, a fine campionato nove gol e 7 assist). Un rendimento da nazionale senza se e senza ma, lui che la maglia azzurra l’ha assaggiata tra il novembre 2014 e il marzo 2016 senza riuscire a convincere del tutto il ct Conte che lo convocò 13 volte per 8 presenze.