Carlino – Soriano all’ultimo respiro

Lo meritava Sinisa. Lo meritava il Bologna. La realtà del campo di ieri sera ha detto che il Bologna è stato più forte di tutto. Un gruppo unito che non si è arreso, nemmeno quando la porta ferrarese sembrava protetta da qualche sorta di maleficio. I rossoblu ottengono i primi tre punti stagionali nella serata di Sinisa con un colpo di testa di Soriano a tempo scaduto. La giusta ricompensa al termine di una partita nella quale i felsinei si sono dimostrati più forti anche dell’errore arbitrale, che nega un rigore solare per un mano in area di Cionek.

Una partita che alterna un primo tempo equilibrato, con Destro vicino alla rete, negata solo da due interventi last minute di Vicari. Ad un secondo tempo dove è il Bologna a dettare il ritmo e a cercare con insistenza il gol. Ad entrambe le squadre sembra mancare il guizzo però per decidere la partita. Berisha prima e Skorupski poi salvano il risultato per le proprie squadre. Sembra uno zero a zero scritto, ma invece no. All’ultimo assalto, Soriano, l’uomo di Mihajlovic, l’ultimo ad arrendersi, incorna il gol vittoria, che permette ai tifosi del Bologna di gioire e a Sinisa di uscire in anticipo, felice.