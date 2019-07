Carlino – Soriano: “Abbiamo fatto arrabbiare Mihajlovic”

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina riporta le parole di Roberto Soriano a proposito della video conferenza fatta con Sinisa Mihajlovic a seguito del match perso contro il Colonia per 3-1.

“Mihajlovic – afferma Soriano – dopo la brutta sconfitta contro il Colonia si è arrabbiato. Voi lo conoscete meglio di me, dovunque si trovi quando vede qualcosa che non gli piace si arrabbia. Del resto il nostro mister ha un cuore immenso: anche se adesso è in ospedale pensa sempre prima agli altri e poi a se stesso, mentre a noi farebbe più piacere il contrario. Adesso dobbiamo renderlo orgogliosi di noi e farlo stare tranquillo.”