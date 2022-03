Carlino – Solidarietà in curva: raccolti 1.325 euro per il tifoso “Asta”

Domenica, la Curva rossoblù, ha raccolto 1.325 euro per Enzo, detto “Asta”, trentaseienne affetto dalla sindrome di Guillan-Barre. All’esterno della Curva Bulgarelli, gli amici di Enzo hanno allestito un banchetto per raccogliere fondi che...

Domenica, la Curva rossoblù, ha raccolto 1.325 euro per Enzo, detto “Asta”, trentaseienne affetto dalla sindrome di Guillan-Barre. All’esterno della Curva Bulgarelli, gli amici di Enzo hanno allestito un banchetto per raccogliere fondi che serviranno per le cure e le necessità di Enzo. La Curva ha dimostrato di essere spaccata nella visione della conduzione societaria, ma unità nella solidarietà.