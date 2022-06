Carlino – Slittano l’arrivo di Saputo e la presentazione di Sartori

Saputo non ci sarà per Italia-Germania

Il patron rossoblù avrebbe voluto assistere alla partita della Nazionale al Dall’Ara e alla presentazione di Sartori, ma deve trattenersi in Canada per impegni di lavoro. A breve sarà fissata la data del suo rientro in Italia che dovrebbe essere entro due settimane. Intanto, la presentazione del nuovo diesse, salvo ripensamenti, dovrebbe essere all’inizio della prossima settimana.