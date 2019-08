Carlino – Skov Olsen promette bene

Si chiama 50 for the future: una lista annualmente viene stilata dalla Uefa e che raccoglie i giovani talenti da seguire con particolare interesse nella stagione imminente. Il Bologna, attendendo il campo come verdetto di queste previsioni, può baciarsi le mani nel vedere che anche il neoacquisto Andreas Skov Olsen è stato inserito in questa lista. Il giocatore del Bologna non è l’unico della Serie A ad essere presente: ci sono anche Luca Pellegrini della Juventus, Sandro Tonali del Brescia e il nuovo arrivato del Napoli Eljif Elmas. Presente anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Ianis Hagi, passato per la Fiorentina, e figlio della leggenda del calcio rumeno Gheorghe Hagi. Lo riporta Il Resto del Carlino.