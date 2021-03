Carlino – Skov Olsen-Orso, sorpasso a destra

Un assist, un palo, dribbling e conclusioni, ma anche rientri difensivi, discese sul fondo e cross di destro nel cuore dell’area.

Tutto quello che ha mostrato Skov Olsen domenica a Napoli ha fatto strabuzzare gli occhi, per un talento finora troppo nascosto. Uno stadio che porta bene al danese, avendo realizzato il suo primo gol l’anno scorso al vecchio “San Paolo”, e avendo giocato la miglior partita da quando veste la maglia del Bologna all’attuale “Maradona” ieri l’altro. Ora la speranza di Mihajlovic e dei tifosi è che questo talento Skov lo confermi con continuità, e non sporadicamente come avvenuto finora con prestazioni sempre poco incisive. Intanto, nella gerarchia dei titolari sulla fascia destra ha sorpassato un Orsolini che sta avendo un’involuzione nell’ultimo anno per numeri e prestazioni. Ora la staffetta tra i due sembra aver avvantaggiato il danese, con Orso che è chiamato a rispondere al compagno di reparto.

Fonte-Carlino