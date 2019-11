Carlino – Skov Olsen gol e assist, ora potrebbe essere il suo momento

Si è fatto sentire in questa pausa per le Nazionali Andreas Skov Olsen. Il giovane danese ha segnato ben 4 gol in due partite con l’Under 21 scandinava, dimostrando la propria superiorità tra i pari età. Ora il compito del Bologna e del giocatore è di esplodere tra i big. Per ora Olsen ha ancora avuto poche chances di dimostrare appieno le proprie capacità. Il diciannovenne probabilmente deve ancora prendere i ritmi della Serie A e il tempo di ambientamento è assolutamente comprensibile.

Starà allo staff tecnico concedergli spazio e continuità di impiego per permettere la sua totale maturazione. L’emergenza in attacco potrebbe giocare in questo senso a favore del danese. L’attacco ha infatti le pedine contate, con il solo Skov Olsen a supporto del cast titolare. Il ragazzo è sembrato tornare in gruppo molto ringalluzzito dopo i due match giocati da vero dominatore in campo. Domani probabilmente partirà dalla panchina, ma potrebbe trovare spazio in corso d’opera. Bologna attende il fiorire del suo talento, chissà che proprio domani, nel momento di massima difficoltà rossoblu, il suo talento non possa sbocciare definitivamente.