Carlino – Skov Olsen e soci: che fatica trovare spazio

I giovani possono attendere. La trasferta di Genoa ha detto questo. Lo staff di Mihajlovic è ricorso ai giovani il minimo indispensabile. Tomiyasu escluso infatti, è stato pressoché impossibile per i giovani rossoblu trovare spazio. Per Skov Olsen solo pochi piccoli segmenti di partita. Schouten e Svanberg desaparecidos di questo avvio di campionato, sembra dovranno attendere ancora per la loro chance, vista la sovrappopolazione a centrocampo.

In situazioni di emergenza Mihajlovic ha sempre scelto di affidarsi all’usato sicuro. Un segnale che testimonia l’idea di Sinisa, di voler gettare nella mischia i ragazzi un po’ alla volta, senza esagerare. La formazione di domani potrebbe vedere qualche cambiamento, ma nessuno comprende i ragazzi del Bologna. Mbaye scalpita e potrebbe concedere un po’ di riposo a Tomiyasu. A centrocampo, ballottaggio Poli–Dzemaili accanto a Medel, mentre davanti Santander potrebbe prendersi la maglia da titolare. Non è da escludere Palacio dal primo minuto al posto di uno tra Orsolini e Sansone.