Carlino – Skov Olsen e Dijks presto in gruppo, nulla di grave per Palacio

Arrivano buone notizie Palacio che ha chiuso la partita con il Crotone con una vistosa fasciatura alla coscia, nessun risentimento per lui. Settimana decisiva per Dijks e Skov Olsen.

L’argentino andrà gestito in settimana, ma la sua presenza sabato a San Siro da ex contro l’Inter per ora non pare in discussione. In fase di ripresa anche Skov Olsen e Dijks dai rispettivi interventi chirurgici a schiena e dito del piede. Entrambi hanno iniziato il lavoro differenziato e se in settimana non ci saranno intoppi, la prossima inizieranno a lavorare gradualmente con il gruppo. Ai box resta Santander, in fase di rieducazione dopo l’intervento al ginocchio e il suo rientro non dovrebbe avvenire prima di marzo.

Fonte: Carlino