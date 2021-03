Carlino – Skorupski vede l’Europeo

Ieri il neo ct della Polonia, Paulo Sousa, ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista degli impegni della nazionale ed è presente Skorupski.

In vista delle sfide contro Ungheria, Andorra e Inghilterra, Sousa ha ridotto la lista dei pre convocati da 35 a 27 e tra i tagli, figura quello del portiere della Fiorentina Dragowski e ciò fa pensare che le gerarchie in porta siano definite. Skorupski, dopo le incertezze di inizio stagione e la frattura al dito della mano destra, non ha sbagliato quasi nulla e si è reso protagonista di grandi parate e di rigori neutralizzati a Ibrahimovic e Immobile, oltre che a Lautaro Martinez nella scorsa stagione, meritandosi il ruolo di pararigori al pari di Donnarumma e Handanovic, dal gennaio a oggi. Questi fatti che non sono passati inosservati a Paulo Sousa e Skorupski, a pochi mesi dall’Europeo, si conferma da nazionale.

Fonte: Carlino