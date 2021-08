Carlino, Sisca: “Come club non possiamo obbligare il vaccino”

Tre giocatori del Bologna senza vaccino, ne ha parlato Sisca al Carlino

Le società non possono obbligare i giocatori a sottoporsi al vaccino e all'interno dei vari gruppi squadra esistono posizioni no-vax, anche nel Bologna. Ne ha parlato il responsabile sanitario Giovanbattista Sisca al Carlino durante la somministrazione di ieri a Tomiyasu, Skov Olsen e Kingsley: "Come club non possiamo obbligare il vaccino - ha affermato il medico - La convivenza con tre non vaccinati dentro il gruppo squadra comporta situazioni logistiche non semplici. Come Bologna non vogliamo obbligare nessuno ma proviamo a portare avanti la nostra opera di persuasione".