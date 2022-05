Carlino – Sinisa sarà a Venezia contro ogni avversità

Sinisa Mihajlovic mostra tutta la sua forza: a Venezia sarà in panchina nonostante le raccomandazioni per la sua salute

Sinisa Mihajlovic non perde occasione per mostrare ancora una volta la sua grande forza ed il suo carattere. Tornato da un paio di giorni a dirigere gli allenamenti a Casteldebole, con ogni probabilità domani sarà in panchina al Penzo.

E questo in barba a tutti i rischi e alle raccomandazioni sulla sua salute: la trasferta di Venezia è infatti la meno semplice da questo punto di visto, considerando che il Penzo è uno dei pochi stadi a non poter mettere a disposizione uno spogliatoio tutto per lui, oltre ad essere raggiungibile soltanto in vaporetto, esponendo così Sinisa a freddo ed una possibile pioggia. Sinisa infatti raggiungerà i ragazzi soltanto domani direttamente a Venezia. Ma questo anche da parte sua è un segnale forte, vuole esserci a tutti i costi per onorare al meglio queste ultime partite stagionali e per arrivare a toccare il record di 51 punti appartenente a Stefano Pioli, e per farlo dovrà vincere tutte le restanti partite contro Venezia, Sassuolo e Genoa.