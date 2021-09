Carlino – Sinisa ritrova Simone

Avversari negli anni ’90, vincenti con la Lazio nel 2000.

L’ultima sfida tra i due risale a Febbraio, Bologna-Lazio 2-0, in quell’occasione il serbo uscì vincitore. Domani si ritrovano a San Siro appaiati in classifica: infatti 7 sono i punti conquistati dai rossoblù nelle prime tre partite di campionato, gli stessi dei dei nerazzurri. I due amici ne avrebbero di storie da raccontare. Con la maglio della Lazio hanno condiviso 5 stagioni dal 1999 al 2004 conquistando: uno scudetto, 2 coppe Italia e una supercoppa Italiana. Poi le loro strade si sono divise Sinisa andò all’Inter a concludere la sua carriera da giocatore prima di intraprendere quella dal allenatore. Simone Inzaghi, invece, da Formello non se n'è più andato, è rimasto per ventidue anni, nel ruolo prima di calciatore e poi di allenatore. Fino al maggio scorso quando ha lasciato la Lazio per iniziare la sua avventura sulla panchina dell’Inter.