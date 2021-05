Carlino – Sinisa non ha fretta: “Io sto bene ovunque”

Il tecnico si mette in vetrina, ma Fenucci lo aspetta martedì a Casteldebole

"Se sto a Roma, Milano, Genova o Bologna io sto bene - ha raccontato il tecnico serbo a margine del Premio Santin - in Italia in generale si sta bene, io sono uno zingaro per natura e sto bene dappertutto". Mihajlovic resta uno dei nomi in lizza per la candidatura della panchina biancoceleste, anche se ieri fonti romane davano le sue possibilità raffredate, con il motivo che Sinisa non sia convinto del progetto Lazio: poco credibile per chi si è accontentato della minestra di Casteldebole. Detto che ieri è stato avvistato Giampaolo in un ristorante di Bologna, il club rossoblù ha fiducia nel continuare ancora insieme a Sinisa. Fenucci, intanto, si è fatto scivolare addosso le dichiarazioni di Mihajlovic, evitando di andare allo scontro con il suo allenatore e dandosi appuntamento a martedì, quando si chiarirà meglio la questione futuro.