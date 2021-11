Carlino – Mihajlovic invita Chantal per un weekend rossoblù

Una tifosa speciale avrà il suo posto fisso al Dall'Ara

Un allenatore speciale per una tifosa speciale. Così Sinisa MIhaijlovic non perde occasione di dimostrare il suo grande cuore e la sua grande sensibilità.

Ieri, come promesso, è arrivata la telefonata a Chantal, tifosa non vedente del Bologna, con un invito speciale per una due giorni tutta bolognese il prossimo weekend, con l'allenamento a Casteldebole di Sabato e la partita contro il Venezia di domenica. Oltre a tutto ciò, probabilmente, a questa tifosa speciale verrà riservato un posto da abbonata in Curva Bulgarelli, grazie al sostegno di Francesco Lombardi, presidente di Innova Finance, che si farà carico di tutte le spese logistiche e di trasporto da San Donato Milanese al Dall'Ara. Ieri mattina Sinisa ha telefonato personalmente alla ragazza esaurendo il suo desiderio di assistere sia all'allenamento che alla partita, mostrando, come conferma la madre di Chantal, la sua incredibile umanità.