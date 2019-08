Carlino – Sinisa, fiducia all’undici di Verona

Avrà gli occhi di tutto il Dall’Ara puntati addosso il neo acquisto rossoblu Gary Medel, ma il suo esordio non sarà con l’undici titolare odierno. Il cileno andrà infatti in panchina, troppo poco l’allenamento di ieri per permettere a Mihajlovic di schierarlo. La delusione per il pareggio di domenica scorsa ancora brucia il tecnico serbo, che però darà una chance di riscatto all’undici sceso in campo con il Verona.

La formazione odierna vedrà ancora una volta il duo Poli-Kingsley in mediana. Dzemaili e Schouten hanno lavorato con il gruppo, ma con praticamente una sola settimana di lavoro sulle gambe, non possono avere i 90 minuti. Svanberg mediano è una possibilità, ma Sinisa e il suo staff preferiscono lavorarci ancora su, magari quando Medel si integrerà con la squadra e potrà coprirgli le spalle.

La difesa, così come l’attacco non presenteranno variazioni. Unici ballottaggi in avanti, con uno Skov Olsen reduce da una settimana di allenamenti molto brillanti. Anche Santander potrebbe ritagliarsi un posto da titolare, qualora Palacio venga schierato sull’esterno al posto di Sansone. Lo staff rossoblu sembra però orientato verso l’attacco leggero composto da Palacio punta, con Orsolini, Sansone e Soriano a sostegno.