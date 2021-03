Carlino – Simy contro Barrow, sfida a suon di gol

Quella tra Simy e Barrow, sarà una sfida nella sfida. I due giocatori sono i migliori attaccanti africani della Serie A, anche se provengono da parabole calcistiche differenti, soprattutto in questa stagione.

Il centravanti del Crotone ha stupito tutti: 12 gol messi a segno sui 30 complessivi dei calabresi, e nono marcatore del campionato. A 28 anni sembra aver raggiunto la definitiva maturità, dopo tre doppie cifre nelle ultime tre stagioni(due in A e una in B). Comunque finirà la stagione la squadra di Cosmi, Simy sarà oggetto di interesse per numerose squadre. E’ ancora in ascesa, invece, Musa Barrow, che in questo campionato ha visto calare il suo rendimento: 6 reti e 8 assist confezionati, ma da febbraio il gambiano sembra essersi ripreso, con 3 gol e 3 assist siglati. Mantenendo questa media, il numero 99 può puntare a una doppia cifra che sembrava lontanissima fino a qualche mese fa. Il cambio di ruolo da centravanti a esterno può avere influito, con Barrow che ha svariato su più fronti in questa stagione: dalla fascia al centro, per poi essere dirottato di nuovo sull’esterno, dove contro la Sampdoria ha ritrovato il gol. Quella tra Simy e Barrow promette di essere una sfida da gol, con l’obiettivo di trascinare le proprie squadre verso 3 punti fondamentali.

Fonte-Carlino