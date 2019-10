Bologna – Si valuta il sostituto di Soriano

Il Bologna questa domenica se la vedrà con la Lazio al Dall’Ara e dovrà certamente rinunciare a Soriano.

Il centrocampista è stato espulso da Giua alla fine della partita con l’Udinese, ma solo oggi si saprà il referto del giudice sportivo. Certamente mancherà domenica, motivo per cui va studiata una soluzione per sopperire alla sua assenza. Svanberg e Skov Olsen si giocano il posto, ma attenzione anche alla possibilità di vedere Palacio trequartista, mentre sembra difficile che Dijks possa recuperare in tempo per il ruolo di terzino sinistro.