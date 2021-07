Carlino – Si ferma Skoruspki, Dijks torna in gruppo

Il portiere polacco è fermo per un problema alla spalla. Intanto è arrivato Francesco Bardi come vice in porta

Redazione TuttoBolognaWeb

Mitchell Dijks, dopo la febbre, è tornato a lavorare con i compagni.

Assente invece Skorupski, alle prese con un dolore alla spalla. Parlando di portieri, ieri il Bologna ha ufficializzato il vice del polacco. Si tratta di Francesco Bardi, arrivato nello scambio con Ravaglia, che invece è andato al Frosinone. In uscita, Mbaye interessa all'Empoli, come confermato dal suo agente, Beppe Accardi, ieri.

Fonte-Carlino