Carlino – Si allungano i tempi sul Dall’Ara

Il cerchio è difficile da chiudere, si legge sul Carlino, perché la Conferenza dei Servizi sta chiudendo in ritardo, inizialmente doveva essere terminata per marzo ma ancora tutto tace, mentre ci sono altri due scogli da superare.

Il Comune ha partecipato al bando del ministero per rilanciare insieme alla Fidal l'impianto di atletica dell'Antistadio grazie ai fondi del Pnrr. Quella parte di progetto sarebbe spettata al Bfc, mentre la Torre di Maratona, in quanto monumento, al Comune. Con il possibile finanziamento le parti si potrebbero ribaltare, cioè la Torre passerebbe al Bologna e l'Antistadio al Comune. Il Bologna dovrà dunque scorporare dal progetto parte dell'Antistadio e inserire parte dei lavori della Torre. C'è stato poi un incontro tra Bfc e Fincantieri per la necessità di allestire una cintura statica per mettere in sicurezza la Maratona con costi che potrebbero salire.