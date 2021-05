Carlino – Sfuma l’Europeo per Soriano? Ecco gli ultimi eurorossoblù

Ultimo rossoblù agli Europei nel 2016

L'ultimo rossoblù ad aver indossato la maglia azzurra in una fase finale degli Europei fu, a Francia 2016, Emanuele Giaccherini. Il Bologna lo prese in in prestito dal Sunderland e con un gol nella gara d'esordio col Belgio, vinta per 2-0 dagli azzurri, convinse il c.t. Antonio Conte. Prima di lui, nel 2012, era toccato ad Alessandro Diamanti rappresentare il Bologna con la maglia dell'Italia agli Europei. Il trequartista rossoblù fu convocato nell'edizione di Polonia e Ucraina dove giocò 3 gare e segnò il rigore decisivo contro l'Inghilterra ai quarti.