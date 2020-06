Carlino – Sfortuna Bologna, si ferma anche il difensore

Il Bologna è partito ieri alla volta di Genova, dove questa sera affronterà la Sampdoria allo stadio Marassi alle ore 19.30. Oltre a Santander e a Skov Olsen, però, Mihajlovic non potrà contare neanche su Ibrahima Mbaye. Il terzino senegalese non è infatti partito con la squadra per via di un lieve affaticamento al flessore sinistro.

Il mister aspetta e spera. Con già un paio di giocatori fermi ai box, se il problema di Mbaye dovesse rivelarsi una vera e propria lesione muscolare, allora le rotazione si stringerebbero ancora di più. In questo mese il Bologna giocherà ogni 3 giorni come tutti, e poter ruotare i titolari – ma anche inserire alternative valide a gara in corso – farà la differenza. Il Bologna sogna in grande, ma per farlo ha bisogno di tutti i suoi effettivi. Nessun riposo dunque per Tomiyasu: sarà ancora lui il titolare stasera contro i blucerchiati.

Fonte: “Carlino”