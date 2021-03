Carlino – Serse e Sinisa, calcio da globetrotter

Da una parte il neo arrivato Serse Cosmi, con la missione impossibile di salvare il Crotone, dall’altra Sinisa Mihajlovic, ambizioso di aprire un ciclo con vista Europa. I due allenatori si affronteranno oggi allo Scida e, nonostante le differenze, hanno un punto in comune: le panchine cambiate.

Quota 14 per il tecnico degli squali, 8 per quello rossoblù, con una carriera ancora davanti. I due hanno assunto l’appellativo di globetrotter di oggi: solo Claudio Ranieri nell’attuale Serie A ha cambiato più squadre di Serse Cosmi, quanto a Mihajlovic, non è mai stato sulla panchina di una formazione per più di due anni. Il serbo è alla ricerca continua di nuovi stimoli e ambizioni, ed è quello anche a Joey Saputo a fine stagione, dettando le condizioni per un’eventuale permanenza. Da calciatori, poi, Serse e Sinisa hanno carriere agli antipodi: se a vent’anni Cosmi masticava la polvere tra i dilettanti umbri, Mihajlovic alzava al cielo la Champions League con la Stella Rossa. Oggi però si troveranno di fronte in panchina, con il tecnico del Crotone che proverà a fare di nuovo lo sgambetto a quello del Bologna, riuscitogli già nel 2009, quando i due siedevano rispettivamente sulle panchine di Livorno e Catania.

Fonte-Carlino