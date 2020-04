Serie A, la ripresa: Gravina fissa la data

Gabriele Gravina è stato molto chiaro: l’Italia ha bisogno di ritrovare il sorriso, e per farlo serve tornare a giocare a pallone. E’ dello stesso parere finalmente anche la Juventus, che si è già detta contraria all’assegnazione dello scudetto in tribunale. I bianconeri vogliono giocarsela fino in fondo con la Lazio, Inter permettendo. Ecco quindi che il presidente della Figc – uno dei più ottimisti fra le istituzioni – propone una data per riprendere la Serie A: mercoledì 20 maggio 2020.

Prima è impossibile ovviamente, visto che il decreto – che, fra le altre cose, vieta anche qualsiasi attività sportiva – è stato appena stato prolungato fino al 13 aprile. In questo modo, giocando senza sosta sia mercoledì che domenica, il campionato finirebbe “appena” martedì 30 giugno o mercoledì 1 luglio. Verrebbe risolto anche il problema dei contratti in scadenza. Secondo questo calendario estremamente ipotetico, il big match tra Juventus e Lazio si giocherebbe mercoledì 17 giugno. Al momento sono solo indiscrezioni e tanta, tanta speranza, ma non si sa mai. In ogni caso, tutto dipenderà dallo sviluppo del virus nelle prossime due settimane.

Fonte: “Carlino”