Carlino – Torino-Bologna, concreta la pista Santander

Santander ieri in allenamento al fianco di Barrow

Nel caso in cui Arnautovic non riuscisse a recuperare per domenica, la pista Santander potrebbe farsi sempre più concreta. In ballottaggio con Sansone e Orsolini, l'attaccante paraguaiano potrebbe rivedere il campo, da titolare, dopo i diversi infortuni che l'hanno tenuto fuori.