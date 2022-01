Carlino – Sconfitte e tensioni: il Bologna ora è una polveriera

Dopo il ko di Verona e le dichiarazioni di Mihajlovic, la dirigenza cerca di ricucire lo strappo

Sconfitte figlie di tanti infortuni, positività al Covid, assenza di valide alternative in panchina e una condizione fisica non al top. Scenario surreale se si pensa che solamente un mese fa dopo la vittoria per 3-0 sul Sassuolo, il Bologna chiudeva il girone d’andata con 27 punti (record nella storia del club) e si consolidava nella parte sinistra della classifica. Le dichiarazioni di Mihajlovic nel postpartita di Verona non sono piaciute ai dirigenti rossoblù e riportano alla luce vecchie ruggini che negli ultimi mesi sembravano sparite. Ora spetta alla società ricucire lo strappo che si è creato.