Carlino – Schouten pronto per il Milan

Dopo due mesi fermo ai box, ora l’olandese vuole giocare

L’olandese è assente dal campo dal 22 agosto, prima giornata di campionato contro la Salernitana. In quella partita il centrocampista ha subito l’espulsione al minuto 88: da quel momento è iniziato il suo calvario a causa dell’infortunio. La prima diagnosi indicò un problema muscolare, ma fortunatamente gli esami strumentali esclusero lesioni. Nonostante ciò, Schouten ha sempre sentito dolore nella zona dell’anca, fastidio che gli ha impedito di allenarsi e di giocare. Ora però il problema sembra superato e Jerdy ha dato la sua disponibilità a Mihajlovic per esserci già sabato sera contro il Milan. Buona notizia per il tecnico serbo nel momento di massima emergenza a centrocampo, dopo l’infortunio di Kingsley e le condizioni non ottimali di Dominguez. Ora spetta a Sinisa decidere se impiegarlo dal primo minuto o utilizzarlo a partita in corso.