Carlino – Schouten in dubbio, si scalda Moro

Lo sottolinea il Resto del Carlino che riporta come l'olandese ieri non si sia allenato con i compagni risultando in dubbio per oggi. Da Casteldebole assicurano sul suo impiego ma alle sue spalla scalpita Nikola Moro, paragonato a Brozovic da Sinisa ieri. Se non ce la facesse l'olandese toccherebbe al croato. Novità comunque in mediana con Soriano che dovrebbe tornare tra i titolari come mezzala assieme a Ferguson.