Carlino – Schouten ci sarà contro il Toro, ancora in dubbio Vignato

Mentre Schouten sarà sicuramente disponibile per la sfida ai granata, Mihajlovic spera di recuperare in extremis anche Vignato

Continua la preparazione per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Torino, con il serbo che spera di recuperare quanti più giocatori possibili per avere più soluzione per sopperire all'assenza di Marko Arnautovic.

Jerdy Schouten è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'assenza di martedì, nessun problema per lui, ma come da prassi ha avuto un giorno di riposo in più rispetto ai compagni visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per sei mesi; sarà dunque pienamente a disposizione per la partita di domenica. Emanuel Vignato invece lavora ancora a parte in palestra, dopo il problema alla caviglia accusato alla vigilia della partita contro la Salernitana, ed è fortemente in dubbio per domenica; la speranza è quella di averlo a disposizione perché con l'assenza di Arnautovic, Sinisa conta di avere a disposizione più soluzioni offensive possibili da varare, anche a gara in corso. Qualora non dovesse farcela, sarà convocato il giovane Raimondi dalla Primavera, con già 8 reti e due assist all' attivo nella sua categoria, a farne le veci.