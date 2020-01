Scelte quasi obbligate per Mihajlovic: la probabile formazione

Sabato pomeriggio il Bologna sarà di scena a Ferrara contro la Spal. I rossoblu hanno diversi problemi di formazione a causa degli infortunati, a cui si aggiungono anche gli squalificati Bani e Sansone. Fermi ai box infatti ci sono ancora i lungodegenti Dijks e Krejci: non sembrano poter recuperare nemmeno Medel e Denswil, che torneranno per il match casalingo contro il Brescia. Formazione quasi obbligata dunque per Mihajlovic.

In campo gli unici 4 difensori a disposizione: Tomiyasu, Danilo, Paz e Mbaye. A centrocampo va verso la riconferma Schouten, e al suo fianco potrebbe ritrovare una maglia da titolare Poli: possibile panchina iniziale per Dominguez. A sinistra è Barrow il favorito per sostituire il numero 10: l’attaccante appena arrivato dall’Atalanta potrebbe fare il suo esordio dal 1′. Ecco quindi che Palacio contenderà il posto di prima punta a Santander.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Carlino”