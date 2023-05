Carlino – Scariolo a Roma per vedere l’Inter insieme a Palacio e Cambiasso

L'incontro in tribuna in occasione della finale di Coppa Italia

Sergio Scariolo , coach della Virtus Bologna , è un grande tifoso dell' Inter . Mercoledì era in tribuna allo stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia, vinta dai nerazzurri. Insieme a lui c'erano due argentini, vecchie conoscenze del calcio italiano.

Come riportato dal Resto del Carlino, Scariolo ha postato una foto insieme a Rodrigo Palacio, grande ex di Bologna e Inter, e Esteban Cambiasso, storico calciatore nerazzurro, oggi opinionista televisivo. Il coach virtussino ha scritto simpaticamente che i due gli hanno spiegato la gara dell'Olimpico e non solo: gli hanno dato consigli anche su come difendere sul pick and roll.