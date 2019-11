Carlino – Sassuolo-Bologna, un derby per evitare la crisi

Questa sera la 12^ giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Entrambe le squadre, dopo quasi 3 mesi di campionato, speravano di certo in una classifica migliore. Sia la formazione di De Zerbi che quella di Mihajlovic hanno uno stile di gioco coraggioso e propositivo, ma spesso i risultati non sono arrivati: tra disattenzioni difensive e sfortuna, neroverdi e rossoblu sono rimaste nella parte destra. Il potenziale è di certo elevato, ed entrambe possono fare meglio.

Il Sassuolo ha vinto una sola partita – a Verona contro l’Hellas – delle ultime 6: i neroverdi vengono dal pareggio di Lecce e dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Il Bologna invece ha fatto ancora peggio nelle ultime settimane: è davanti in classifica solo grazie ad una miglior partenza. I rossoblu hanno infatti vinto un solo match delle ultime 9 partite, e perdono lontano dalle mura amiche da 3 gare consecutive. Fare 3 punti questa sera significherebbe scacciare i brutti pensieri e, soprattutto, non entrare in crisi.

Fonte: “Carlino”