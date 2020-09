Carlino, sarà Barrow vs Inglese

Sia Barrow che Inglese, sul finire della scorsa stagione, beffarono Liverani e Mihajlovic. Partendo dal gambiano che negli ultimi minuti di Bologna-Lecce affossò le speranze di salvezze del neo allenatore del Parma, segnando e condannando il club salentino alla Serie B. Il 9 gialloblù, invece, negò la vittoria del Bologna al Tardini con una rete a partita ormai conclusa. Entrambi, inoltre, hanno un valore di mercato molto simile, per Barrow sono complessivamente 19 i milioni da pagare per il Bologna. Per Inglese sono 20 da versare nelle casse del Napoli.

Mihajlovic un’estate fa, lo fece un pensierino per l’attaccante foggiano ma per vari motivi rimase alla corte di D’Aversa a Parma. Non fu una stagione particolarmente fortunata perchè dovette fare i conti con un doppio infortunio che gli fecero saltare 20 gare.

Domani sera i difensori rossoblù faranno bene a marcare stretto Inglese che contro il Bologna ha già segnato 4 gol in 9 incroci. Dall’altre parte, però, Mihajlovic può contare su Barrow e non farebbe mai a cambio. Chissà se Liverani la pensa allo stesso modo.