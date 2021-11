Carlino – Saputo torna in Italia

Conclusa la stagione in MLS il presidente torna a Bologna

Il patron rossoblù è atteso in Italia nelle prossime settimane: è possibile una sua presenza in tribuna già per il match contro il Venezia, giornata in cui anche gli abbonati torneranno allo stadio. Dopo l’inizio di stagione con risultati altalenanti, Saputo vuole ora godersi l’ottimo Bologna delle ultime giornate.