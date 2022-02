Carlino – Saputo settimana perfetta: Montreal ai quarti

Grazie a Mihajlovic, Saputo ha vissuto una settimana di rivincite. Sinisa ha riportato i 3 punti a Bologna con la vittoria contro lo Spezia, oltreo ceano invece, il fantasista Djordje Mihajlovic (nazionale americano di origini serbe) ha segato le...

Grazie a Mihajlovic, Saputo ha vissuto una settimana di rivincite. Sinisa ha riportato i 3 punti a Bologna con la vittoria contro lo Spezia, oltreo ceano invece, il fantasista Djordje Mihajlovic (nazionale americano di origini serbe) ha segato le reti che hanno portato al 3-0 del Montreal nella partita di ritorno dei quarti di Concaf Champions League. Dunque qualificazione centrata. Saputo rimarrà oltre oceano in vista dell’esordio in Mls del Montreal, in programma domenica sul campo di Orlando.