Saputo sarà al Dall’Ara, e con lui 25 mila spettatori

I 7 punti in classifica ed il secondo posto – insieme alla Juventus – portano tanta voglia ed euforia a Bologna. La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente – per quanto possibile, viste le condizioni di Mihajlovic – e, dopo la rimonta di Brescia, non vede l’ora di tornare in campo. Domenica pomeriggio al Dall’Ara arriva la Roma, la prima vera grande squadra di quest’avvio di stagione. I rossoblu dovranno dimostrare di essere all’altezza: solo così sapranno di potersela giocare con tutti e di poter fare un campionato importante.

Per l’occasione, come riporta il “Carlino”, sarà allo stadio anche il presidente Joey Saputo. Il presidente del Bologna arriverà sabato a Casteldebole per salutare la squadra, domenica vedrà la partita al Dall’Ara e lunedì ripartirà per Montreal. Il numero 1 deve anche pensare ai suoi Impact, che stanno attraversando un momento a dir poco delicato. Saputo non sarà però “solo” allo stadio: insieme a lui si prevedono infatti oltre 25 mila spettatori, tra cui comunque una buona parte giallorossi. Dall’Ara quasi pieno dunque per il big match contro la Roma: il Bologna può sognare, e i primi a farlo sono proprio i suoi tifosi.