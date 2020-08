Carlino – Saputo riparte dagli Impact

Se per l’inizio della Serie A bisognerà attendere ancora un mesetto, la Major League Soccer negli USA è già ripartita a gonfie vele. Protagonisti già nella prima giornata i Montreal Impact di Joey Saputo, che martedì notte non hanno lasciato scampo al Vancouver, battuto agevolmente 2-0 allo Stade Saputo.

Buone le prestazioni sfornate da Taider, Binks e Lappalainen, con quest’ultimo protagonista della sfida con il gol del definitivo 2-0. A fare notizia però non è il successo della seconda squadra del patron canadese, bensì la cornice di pubblico che ha potuto assistere alla sfida dal vivo: 250 spettatori, il tetto massimo di pubblico consentito dalle autorità del Quebec in tempi di restrizioni da Covid-19. Come ricorda il Resto del Carlino di oggi, gli Impact sono stati il primo club professionistico canadese a riaprire parzialmente un evento ai tifosi. Gli appassionati di calcio sperano che presto anche in Italia si possa procedere con la riapertura degli impianti, chiaramente nel pieno rispetto delle restrizioni anti Coronavirus.