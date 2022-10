Carlino – Saputo potrebbe non esserci per l’Assemblea dei soci

Secondo il Resto del Carlino, il patron parteciperà in video conferenza dal Canada visto l'impegno del suo Montreal contro il New York City per la semifinale di Eastern Conference. Dopo lo striscione di ieri 'dove diavolo sei, signor presidente?', Joey Saputo non ha ancora fatto sapere con certezza quando rientrerà in Italia. Potrebbe farlo per la gara del 31 ottobre contro il Monza o per quella successiva casalinga contro il Torino del 6 novembre.