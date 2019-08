Carlino – Saputo incontrerà Mihajlovic

E’ previsto per oggi il ritorno a Bologna di Joey Saputo.

Il presidente del Bologna sbarca oggi in città, accompagnato dal figlio e qualche dirigente degli Impact, per un breve blitz prima di salire in Germania dove sabato il Bologna giocherà contro l’Augsburg. Saputo avrà dunque modo di incontrare di nuovo Mihajlovic, sarà la prima volta dall’annuncio della malattia di Sinisa. Ad accogliere il chairman oggi ci saranno l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il direttore sportivo Riccardo Bigon, entrambi di rientro dall’Austria.

Fonte: Resto del Carlino.