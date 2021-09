Carlino – Saputo arrabbiato, ma pensa al nuovo stadio

Saputo non commenta la partita contro il Genoa e pensa al futuro.

Anche questa volta la squadra ha reagito ma purtroppo non è arrivata la vittoria. In quella occasione aveva assistito alla rimonta dei rossoblù, a cui avevano fatto seguito due ottime prestazioni: il pari di Bergamo e la vittoria con il Verona. L’amarezza e la rabbia di Joey sono evidenti e si percepiscono attraverso le immagini televisive. Il rigore fischiato contro Bonifazi nel finale di partita non è infatti andato giù al presidente. Non ci sono stati colloqui al termine della partita: eventuali confronti ci saranno nella giornata odierna, prima del consiglio di amministrazione previsto per venerdì. Per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio il Bologna ha fornito le garanzie richieste dalla Conferenza dei servizi ed ora attende novità dall’amministrazione comunale. È prossimo l’accordo per lo stadio temporaneo che avrà sede al Caab col nome di Fico Arena.