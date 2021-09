Carlino – Saputo, ancora un ritorno amaro

Il presidente rossoblù domani sarà in città, era accaduto anche dopo la sconfitta con la Ternana.

L’ultima apparizione di Joey Saputo al Dall’Ara risale al 22 agosto in occasione della prima di campionato contro la Salernitana. Quel giorno vide un Bologna che si doveva rialzare dopo il brutto ko con la Ternana in coppa Italia.

Domani sarà allo stadio per assistere al match contro il Genoa. Troverà una squadra ferita nell’orgoglio: i 6 gol subiti e la prestazione di San Siro non sono ovviamente piaciuti alla società. Il Genoa oltretutto non evoca bei ricordi al presidente rossoblù: si trovava infatti allo stadio il 15 febbraio 2020 quando i liguri prevalsero per 3-0. Quella data è rimasta molto significativa per Saputo, che a causa della pandemia, è poi tornato a Bologna solamente 14 mesi più tardi. Adesso che la situazione sanitaria è notevolmente migliorata, il presidente sarà vicino alla squadra e nei prossimi mesi avremo l’opportunità vederlo più spesso.