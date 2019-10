Saputo al Dall’Ara per Bologna-Inter

L’euforia in casa Bologna è ai massimi livelli. La vittoria casalinga contro la Sampdoria ha restituito quell’entusiasmo che si era leggermente affievolito nelle ultime giornate senza successi. Domani sera il Bologna sarà di scena a Cagliari per il turno infrasettimanale, ed un risultato positivo potrebbe solo alimentare la positività che si respira oggi in città. Sabato alle ore 18 è infatti previsto il fischio d’inizio per la gara del Dall’Ara contro l’Inter. Per l’occasione, come riporta il “Carlino”, ci sarà anche il presidente Joey Saputo, che non ne vuole proprio sapere di perdersi una partita del genere in questo contesto.

L’insieme di tutto ciò ha prodotto un vero e proprio boom di presenze al Dall’Ara. A 4 giorni dal match si contano infatti già oltre 26000 spettatori rossoblu, tra abbonamenti e biglietti veduti. Tutto esaurito ovviamente in Curva San Luca e nella tribuna Kid’s Stand. Rimangono alcuni posti nei distinti e negli altri settori della tribuna. Il sold out al Dall’Ara non è impossibile.