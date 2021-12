Carlino – Santander, un gol per ritrovarsi

Il Natale ha portato in dono, oltre che la vittoria nel derby, anche il ritorno al gol di Federico Santander

Sinisa Mihajlovic non si era mai nascosto, non considerava Santander quando non disponeva di una vera e propria punta di peso e continua a considerarlo poco anche adesso, esprimendo spesso la necessità di acquistare un vice Arnautovic e la dirigenza si sarebbe mossa nei prossimi giorni per trovargli una sistemazione. Il Ropero però non si è mai arreso, e nel finale della trasferta di Sassuolo ha trovato un gol che mancava dal 30 ottobre 2019, venendo circondato dall'affetto dei compagni e dal calore della curva che è tornata ad intonare cori per lui. Nel suo primo anno a Bologna aveva ben figurato ed era spesso titolare, ma poi tra infortuni e scarsa considerazione è diventato meno che un comprimario. Chissà se questo gol possa far cambiare idea a qualcuno e cambiare il destino dell'attaccante paraguayano.