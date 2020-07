Carlino – Santander ha una chance per riscattarsi

Con il Napoli è tornato tra i convocati, ora Federico Santander potrebbe guadagnare anche una maglia da titolare nel big match di San Siro con il Milan. Un’opportunità di riscatto importante per il ropero, finito ai margini delle rotazioni di Mihajlovic. Il punto fermo del Bologna di Inzaghi, con il serbo ha perso il proprio posto al sole, a discapito di un attacco più leggero, con Palacio prima e Barrow oggi.

A dare manforte però alle scelte del serbo, sono i numeri, le mere statistiche. In 20 presenze, per un totale di appena 600 minuti, il sudamericano ha segnato un solo gol, tra l’altro dal dischetto del rigore. A questo vanno aggiunti i problemi fisici sia prima che dopo il lockdown. La partita contro i rossoneri potrebbe essere la perfetta occasione di riscatto, magari per ottenere anche una conferma per la prossima stagione, ignorando le sirene cinesi che arrivano.