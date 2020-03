Carlino – Santander è il più subentrato: in estate può lasciare Bologna

In questo momento di stallo, il Bologna si concentra sul mercato. Sul fronte cessioni, uno dei profili più vicini a lasciare il club rossoblu risponde al nome di Federico Santander. Il motivo è presto detto. La voglia e l’impegno che l’attaccante paraguaiano mette in campo non mancano mai, ma per lui sono i numeri a parlare. Rispetto alla passata stagione, le sue prestazioni e le sue statistiche sono in netto calo – sia in termini di presenze che di gol.

Mentre l’anno scorso Santander aveva collezionato ben 23 gare da titolare, in questa stagione sono appena 4. Di conseguenza, sono ad oggi lontanissime le 8 reti del campionato 2018/19; fin qui appena un solo gol (su rigore a Cagliari). Il numero 9 è anche il giocatore rossoblu più subentrato nella rosa di Mihajlovic: nelle 26 giornate giocate fin qui, il tecnico serbo lo ha inserito in ben 16 occasioni. Il ragazzo è infatti tutt’altro che il profilo ideale per il 4-2-3-1 di questo Bologna. A gennaio ha rifiutato la Cina ed il ritorno in Paraguay, ma in estate il suo futuro potrebbe essere altrove.

Fonte: “Carlino”