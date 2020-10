Carlino – Sansone si prenota per una maglia

Nicola Sansone si candida a essere protagonista nel derby con il Sassuolo, che tra l’altro è una sua ex squadra. Proprio contro la formazione che lo ha fatto sbocciare in Serie A, l’esterno rossoblù vuole tornare a prendersi quella maglia che con l’arrivo di Musa Barrow ha progressivamente perso.

Come riportato dal Resto del Carlino, Sansone aveva accusato un piccolo risentimento muscolare nei giorni scorsi, ma ora sta bene ed è pronto per la sfida e Mihajlovic ieri ha mischiato le carte della formazione provando Musa Barrow centravanti e proprio Sansone esterno. Potrebbe essere una soluzione attuabile, considerando che Sansone gioca sulla fascia del temibile Berardi. E proprio per arginare il mancino del Sassuolo, Mihajlovic sta pensando a uno tra Mbaye e Denswil come terzino sinistro.